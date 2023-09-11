Где хранить закатки, чтобы не взорвались — эксперты назвали четыре лучших места в квартире

Далеко не у всех имеются подвалы, чтобы хранить там заготовки на зиму. Между тем домашние соленья и варенья отлично сохранятся и в других местах — эксперты перечислили основные. Итак, первое — кладовка или гардеробная, то есть хорошо проветриваемое помещение без окон. Нужно только ставить банки на некотором расстоянии от одежды и бытовой химии.

Второе — платяной шкаф в спальне. Главное, чтобы рядом с таким шкафом не находилась батарея или другой источник тепла. Третье — кухня: очень удобно, когда банки с соленьями находятся под рукой. Лучше всего разместить их на нижних полках кухонных шкафов, но следите за тем, чтобы они стояли подальше от плиты и холодильника.

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Четвертое — балкон. Здесь важно не допустить попадания на банки прямых солнечных лучей, а также обезопасить закатки от сильных морозов.

По материалам изданий vnimanie.prо и Telegraf.news