Топ-3 лучших омолаживающих белорусских кремов — не надо никакого ботокса

Названы лидеры среди белорусских кремов для лица, помогающих скрыть морщины и придать более молодой вид. На первом месте оказался ночной крем-лифтинг Bio Plus, способствующий замедлению старения кожи за счет уникального комплекса на основе черной икры, микроводорослей и полисахаридов.

Следом за ним идет ночной крем-питание Galactomyces Skin Glow Essentials. Специалисты утверждают, что регулярное использование этого крема практически приравнивается к услугам косметологов — он проникает в глубокие слои кожи, увлажняет и интенсивно восстанавливает ее.

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Наконец, третье место эксперты отдали дневному крему с муцином улитки, который рекомендуется применять после 30 лет и который включает в себя экстракт белого чая и комплекс масел, утверждает издание vnimanie.prо со ссылкой на портал expertology.ru.