Положите влажную салфетку в стиральную машинку — результат принесет радость и удивление

Запас влажных салфеток необходим в любом доме. Ведь они отлично помогают не только тогда, когда нужно что-то протереть, но и выручают в других ситуациях. Например, вы наверняка не слышали прежде о пользе влажных салфеток при стирке. А ведь они заметно улучшают результат.

Прежде чем запустить очередную стирку, просто положите одну влажную салфетку вместе с вещами в барабан. Она соберет на себя весь мелкий мусор, в том числе — шерсть домашних животных. И после стирки на вещах не будет ни малейшей ворсинки. Главное — выбирайте качественные, достаточно плотные салфетки. Подойдут только те, которые затруднительно разорвать руками.

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По материалам изданий vnimanie.prо и «БелНовости»