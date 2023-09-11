Стало известно, в какую сумму обойдется путешествие на Камчатку — экскурсия на вертолете, киты и вулканы

Эксперты туристической области объяснили, почему они скептически относятся к такому направлению внутреннего туризма, как Камчатка и Курилы. Дело в том, что Дальний Восток — самый дорогой регион для отдыха в нашей стране. Даже без учета стоимости перелета минимальная цена отдыха на одного человека здесь начинается от 100 тысяч рублей. Если добавить сюда экстремальные развлечения типа катания на сноуборде и снегоходах, катанием на лыжах — получится вдвое-втрое дороже.

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