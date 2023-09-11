Стало известно, в какую сумму обойдется путешествие на Камчатку — экскурсия на вертолете, киты и вулканы

Эксперты туристической области объяснили, почему они скептически относятся к такому направлению внутреннего туризма, как Камчатка и Курилы. Дело в том, что Дальний Восток — самый дорогой регион для отдыха в нашей стране. Даже без учета стоимости перелета минимальная цена отдыха на одного человека здесь начинается от 100 тысяч рублей. Если добавить сюда экстремальные развлечения типа катания на сноуборде и снегоходах, катанием на лыжах — получится вдвое-втрое дороже.
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А ведь можно купить еще путешествие на сопки спящего вулкана, катание на вертолете, фотосафари, во время которого можно увидеть китов и морских котиков… Ведь, прилетев в один из самых необычных и красивых регионов страны, нет смысла сидеть в отеле — хочется увидеть как можно больше.
«Туры на Камчатку начинаются от ста тысяч. Если добавить вертолетную прогулку — еще 40–45 тысяч с человека за одну экскурсию в группе. А как иначе? Просто в Петропавловске-Камчатском край-то и не увидишь. В базовую путевку входит крайне мало», — объяснил вице-президент АТОР и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По материалам издания Аrgumenti.ru