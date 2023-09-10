Такое ни в коем случае нельзя носить в приличном обществе — сразу застыдят: частая ошибка девушек

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам специалиста, что этикет запрещают женщинам носить вещи, имитирующие различные драгоценности. Это касается даже бижутерии. В приличном обществе даже покупка таких украшения считается пустой тратой денег. Носить их вообще не стоит.

Но специалист подчеркнула, что этот запрет распространяется лишь на определенные ситуации.