Такое ни в коем случае нельзя носить в приличном обществе — сразу застыдят: частая ошибка девушек

Зачастую представительницы прекрасного пола стремятся выглядеть модно. Однако в погоде за трендами легко забыть про этикет. А согласно правила этикета некоторые вещи просто запрещено надевать в приличное общество. Эксперт по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, от какой вещи точно лучше отказаться.
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По словам специалиста, что этикет запрещают женщинам носить вещи, имитирующие различные драгоценности. Это касается даже бижутерии. В приличном обществе даже покупка таких украшения считается пустой тратой денег. Носить их вообще не стоит.
Но специалист подчеркнула, что этот запрет распространяется лишь на определенные ситуации.
«Но есть этикет, а есть простая жизнь. И она вносит свои коррективы. Если у дамы нет возможности покупать красивые ювелирные украшения, она приобретает бижутерию. Но, надевая аксессуар, женщина понимает, что сейчас нарушает правила этикета», — пояснила Холгова, пишет портал «Городовой».