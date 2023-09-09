Все будут заглядываться на улице: просто не поверите, что вошло в моду, штаны больше не нужны (фото)

Однако такая мода уже пришлась по вкусу многим именитым персонам. Известные бренды, включая Dolce & Gabbana и Vivienne Westwood, продемонстрировали свою вариацию этой тенденции в коллекциях на осень-зиму 2023/24. Модельеры предлагают носить нижнее белье с различными элементами верхней одежды, создавая эффектные образы.

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А вот если тренд нравится, но хочется придерживаться более сдержанного стиля, то тут тоже есть варианты. Например, короткие шорты или объемные жакеты могут стать хорошей альтернативой образу «без брюк».