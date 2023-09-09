Женщины покупают одежду и парфюм чаще, а мужчины - дороже

Банк «Русский стандарт» подбил статистику покупок своих клиентов за лето 2023 года и выяснил, что средний чек у мужчин в магазинах одежды и обуви выше, чем у женщин.

Так, чтобы приодеться, мужчины тратили за раз, в среднем, 9928 рублей, тогда как женщины - 4985 рублей. При этом большинство покупок в вещевых магазинах приходится именно на женщин - 64% против 36%.

В покупке косметики и парфюмерии та же тенденция. 75% покупок по картам банка этим летом пришлось на женщин, а на мужчин - всего 25%. Однако средний чек одной покупки у мужчин составил 3265 рублей, а у женщин - 2248 рублей.

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