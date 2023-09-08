Зачем промазывать края кастрюли маслом: ни за что не догадаетесь – так делают самые умные хозяйки

У каждой хозяйки случалась подобная неприятность – неожиданно закипевшая вода выплескивается из кастрюли, заливает огонь, покрывает все вокруг неопрятными брызгами, - и приходится заниматься уборкой. Чтобы этого не случилось, нужно сделать следующее: когда вода уже достаточно нагреется и будет понятно, что она скоро закипит, возьмите тряпку, слегка смочите ее растительным маслом и протрите края кастрюли.

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Теперь вам нечего бояться: закипевшая вода не «прорвется» за пределы, смазанные маслом, и останется в кастрюле. Вы будете избавлены от брызг и прочих неприятностей. По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала «Бери и делай».