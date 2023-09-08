Не смейте выкидывать блистеры из-под таблеток: они выручат в затруднительной ситуации

В каждом доме можно найти блистеры из-под таблеток – так называются пластиковые упаковки, покрытые алюминиевой фольгой. Когда таблетки заканчиваются, эти упаковки обычно выбрасывают. А зря! Они станут незаменимыми в деле очистки серебряных украшений.

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Положите ювелирные изделия в стакан, туда же отправьте пару блистеров и насыпьте немного соды и соли. Все это нужно залить кипятком, размешать с помощью ложки, а спустя полчаса-час вам останется лишь вынуть свои украшения и полюбоваться: они станут такими же чистыми и блестящими, как в день покупки. По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала «Бери и делай».