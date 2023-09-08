Три хитрости для прозрачного бульона – теперь будете делать только так

Прозрачный бульон не только аппетитно выглядит, но и более полезен, чем мутный. Чтобы получить именно такое блюдо, необходимо следовать трем хитростям, которые давно уже обнаружили опытные хозяйки. Первое правило – и мясо, и овощи кладите в холодную воду, не дожидаясь, когда она нагреется и закипит. Это не только сделает бульон прозрачным, но и поможет сохранить все питательные вещества.

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Второе правило – не стоит сдабривать бульон специями – они только перебьют основной вкус и аромат. И третье – обязательно процедите готовый бульон, а если он все равно мутный, немного остудите его и влейте сырой белок – он соберет в себя все лишнее, и вы сможете его выбросить, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на «Белновости».