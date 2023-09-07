Белье будет мягким словно облако: как выбрать моющее средство для стирки, учитывая лишь одно условие

Порой домохозяйки не могут подобрать средство для стирки белья. От этого очень важно, какой будет ткань. А еще большую роль играет жесткость воды, которая разная в регионах.
Эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала о том, как выбрать средство, которое обеспечит эффективную и безопасную стирку, учитывая качество воды.
«Жесткая вода не только ухудшает качество стирки, но и может привести к поломке стиральной машины из-за образования накипи на ее нагревательных элементах.
Для смягчения жесткости воды в состав моющих порошков добавляются фосфаты, цеолиты и фосфонаты. В случае жидких синтетических моющих средств, используются цитраты (соли лимонной кислоты) или другие компоненты, способные связывать соли жесткости. Кроме фосфонатов, содержание этих компонентов должно составлять не менее 5% или даже 15%», — пояснила она.
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По словам эксперта, если в вашем доме вода средней или высокой жесткости, то лучше читать состав и выбирать то средство, в котором есть вышеперечисленные компоненты. А вот если вода мягкая, то это очень большой плюс. Даже если выбрать простое моющее средства без солей, стирка будет очень эффективной. В остальных случаях стоит использовать специальные смягчители воды, пишет портал «А теперь внимание!».