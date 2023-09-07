Белье будет мягким словно облако: как выбрать моющее средство для стирки, учитывая лишь одно условие

Порой домохозяйки не могут подобрать средство для стирки белья. От этого очень важно, какой будет ткань. А еще большую роль играет жесткость воды, которая разная в регионах.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала о том, как выбрать средство, которое обеспечит эффективную и безопасную стирку, учитывая качество воды.