Чем на самом деле полезны муравьи и тля на даче - не избавляйтесь от всех, погубите урожай

Муравьи - хищники. Они борются со всевозможными насекомыми-конкурентами, являются одним из звеньев экологической цепочки, и без них не будет равновесия в любом городе.

Агроном Михаил Воробьев заявил Teleprogramma.pro, что если всех муравьев вытравить, то это плохо.

«Но другое дело, что иногда они поселяются в кустах клубники, закапываются, на газоне строят свои муравейники, портят внешний вид — и вот в таком случае с ними иногда борются. А так муравьи - очень полезные товарищи, хотя и разносят тлю. Тля у муравьев - это такие дойные коровки, которых они разносят на молодые побеги, но тут уже ничего не поделаешь. Так они устроены. Но если тля появляется в небольшом количестве - не страшно. Наоборот, она уничтожает более вредных насекомых», - заявил эксперт.

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