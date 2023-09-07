Не надо кипятить и вымачивать: застарелые жирные пятна отстираются с кухонных полотенец «на раз»

Полотенца, которыми мы пользуемся на кухне, очень быстро становятся грязными и покрываются жирными пятнами, которые сложно отстирать. Не торопитесь их выбрасывать. Мы расскажем о методе, который поможет быстро вернуть полотенцам первозданную чистоту и свежесть.

Для начала выстирайте их хозяйственным мылом. Потом нужно втереть в пятна на ткани средство для мытья духовок и дать ему время впитаться – достаточно одной минуты. Теперь еще раз застирайте полотенца хозяйственным мылом.

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После этой процедуры вы не поверите своим глазам – исчезнут даже старые пятна, которые вы не надеялись отстирать.

По материалам издания vnimanie.prо и автора на Дзене Елены Матвеевой