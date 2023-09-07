Всего две капли — и кран засияет ярче нового: этот трюк подарит уют и чистоту в ванной

Кран в ванной моментально теряет свой блеск, загрязняясь и покрываясь разводами. Чтобы отчистить его, необязательно запасаться дорогой бытовой химией. Отличным вариантом станет простое средство, которое есть в каждом доме.

Речь идет о детском масле. Капните чуть-чуть такого масла на мягкую тряпочку и протрите кран энергичными движениями – представьте себе, что вы чистите обувь. После этой операции смеситель заблестит, будто новый, – исчезнут даже застарелые загрязнения.

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Вдобавок ко всему после такой процедуры на нем образуется тонкая прозрачная пленка, которая защитит его от разводов и потеков надолго, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на WomanHit.ru.