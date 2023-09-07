Чтобы не взорвались закрутки: как спасти закатанные овощи — неожиданная хитрость

Многие хозяйки сталкивались с обидным происшествием – внезапным взрывом закатанных на зиму разносолов. В таких случаях бывает очень жаль потраченных трудов, продуктов и времени. А ведь взрывов банок можно избежать простым способом – отказаться при их мытье от моющего средства. Вместо него следует использовать соду или горчичный порошок – они не оставляют на стеклянных емкостях мыльной пены, которая и приводит к тому, что крышки «взлетают» на воздух.

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Об этом рассказала кулинарный блогер Наталья Горбачева. Она подчеркнула, что стерилизовать банки следует при помощи обычного, не электрического, чайника: