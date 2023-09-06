Топ-3 пудровых духов: самые теплые и нежные ароматы для осени

Пудровые оттенки в ароматах любят все женщины: такие духи звучат очень нежно и великолепно подходят для дневных и вечерних образов. Лидером пудровых парфюмов в этом сезоне стал аромат Prada Infusion d'Iris. Ноты апельсинового цвета, мандарина и нероли гармонично сочетаются в нем с аккордами ириса, мастикового дерева, ветивера, кедра и ладана.

На втором месте оказался парфюм Nobile 1942 Cafe Chantant – он идеален для любительниц ретро-образов. Букет этого парфюма собран из вишни, лавра, гелиотропа, ириса, бензоина, пачули, ванили и мускуса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Тройку лидеров замыкает Chloe Love Chloe Eau Florale – нежный и женственный аромат, в котором можно услышать ноты зеленого чая, мускуса, сладкого горошка, мате, древесины и пудры, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на специалистов «МаркиКачества».