Добавьте ложку этого порошка в фарш — котлеты получатся в сто раз вкуснее

Чтобы сделать блюда из мясного фарша еще вкуснее, достаточно использовать один-единственный ингредиент. Об этом мало кто знает, но значительно улучшить вкусовые качества таких блюд может обычный разрыхлитель для теста. Его еще называют «пекарский порошок», однако он пригодится не только при изготовлении пирогов.

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Если положите в фарш ложечку-другую разрыхлителя – получите особенно пышные и сочные котлеты и тефтели. Добавляйте порошок, когда фарш будет уже совсем готов и хорошо вымешан, и помесите его еще немного – уже с пекарским порошком. Результат превзойдет все ожидания, уверяет издание vnimanie.prо со ссылкой на «Белновости».