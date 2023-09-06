Как вывести пятна от ручки: легко отчистится даже белая рубашка — хитрый способ от эксперта

Если ваш школьник случайно испачкал форму ручкой или красками — не спешите расстраиваться. Существует надежный способ избавиться от следов чернил даже на белой ткани. Следы от шариковой ручки попробуйте уничтожить спиртовой салфеткой.

Продуктолог Ольга Рыжкова советует: просто промокните ею пятно, а затем положите поверх спиртовой обычную бумажную салфетку и оставьте до полного высыхания. Возможно, процедуру придется повторить несколько раз. Если ребенок оставил на рубашке следы простого карандаша – их можно удалить еще проще: надо аккуратно стереть их ластиком.

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Для пятен от гуаши или масляных красок подойдет следующий способ: для начала подержите загрязненный участок ткани под сильной струей воды, а затем постирайте с использованием отбеливателя.

По материалам издания vnimanie.prо и портала «Газета.ру»