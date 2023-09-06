Мгновенно делают стильными и стирают возраст: эти три окрашивания в моде этой осенью — знаменитости уже оценили

Многие женщины красят волосы. Это помогает скрывать седину и выглядеть моложе. Однако сложно выбрать цвет локонов. Для Teleprogramma.pro модельер Наз Маер рассказал о том, в какой цвет точно стоит покрасить волосы в этом сезоне. Среди актуальных цвет оказался один, который позволит выделиться. А для тех, кто просто хочет выглядеть более стильно, подойдут остальные два.
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«Брондирование. Этот стиль окрашивания актуален не только весной и летом, но и в осенний сезон. Брондирование — это сочетание мягкого перехода от темных корней к светлым кончикам волос. Этот эффект создает впечатление, что ваши волосы выгорели на солнце. Такой образ придает визуальный объем волосам и яркость вашей внешности.
Красные оттенки. Красный — это цвет осени, и в этом сезоне этот оттенок становится особенно популярным при окрашивании волос. Мы видим, как звезды стремительно присоединяются к этой моде, создавая яркие и экстравагантные образы. Оттенки от коричнево-медового до ярко-рыжего могут подойти любой коже и добавить нотку загадочности и соблазна к вашему образу.
Фото: freepik.com
Пепельные оттенки. Если вы предпочитаете более нейтральные оттенки, то пепельные окрашивания - это идеальный выбор для вас. Такие оттенки подойдут как девушкам с темными волосами, так и блондинкам. Они придают волосам более модный вид, а также добавляют интриги и загадочности в ваш стиль», – поделился эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro