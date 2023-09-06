Мгновенно делают стильными и стирают возраст: эти три окрашивания в моде этой осенью — знаменитости уже оценили

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Брондирование. Этот стиль окрашивания актуален не только весной и летом, но и в осенний сезон. Брондирование — это сочетание мягкого перехода от темных корней к светлым кончикам волос. Этот эффект создает впечатление, что ваши волосы выгорели на солнце. Такой образ придает визуальный объем волосам и яркость вашей внешности.

Красные оттенки. Красный — это цвет осени, и в этом сезоне этот оттенок становится особенно популярным при окрашивании волос. Мы видим, как звезды стремительно присоединяются к этой моде, создавая яркие и экстравагантные образы. Оттенки от коричнево-медового до ярко-рыжего могут подойти любой коже и добавить нотку загадочности и соблазна к вашему образу.