Затмит все остальные аксессуары: этот головной убор подойдет под любой наряд — главный тренд осени-2023

С наступлением осени на улице холодает. Но хочется не только утепляться, но и выглядеть стильно. В это время года девушки начинают носить пальто и куртки. Модный эксперт Любовь Жукова рассказала, какой головной убор затмит все остальные аксессуары этой осенью. По ее словам, в 2023 году он станет главным трендом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Берет подойдет к любой верхней одежде. Он может быть фетровым, трикотажным или кожаным. Его можно носить, сдвинув назад или набок, но волосы лучше под него не прятать», — поделилась Жукова.
Она добавила, что еще в моде будут шапки крупной вязки и шляпы-федоры. Еще можно смело присмотреться к актуальным этой осенью кепкам из натуральной шерсти, сообщает «Городовой».