Затмит все остальные аксессуары: этот головной убор подойдет под любой наряд — главный тренд осени-2023

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«Берет подойдет к любой верхней одежде. Он может быть фетровым, трикотажным или кожаным. Его можно носить, сдвинув назад или набок, но волосы лучше под него не прятать», — поделилась Жукова.

Она добавила, что еще в моде будут шапки крупной вязки и шляпы-федоры. Еще можно смело присмотреться к актуальным этой осенью кепкам из натуральной шерсти, сообщает «Городовой».