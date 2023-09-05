Топ-3 самых шлейфовых духов: нанесите на одежду и волосы — аромат продержится больше суток

Многие женщины, выбирая духи, отдают предпочтение маркам, отличающимся повышенной стойкостью. Так называемые шлейфовые духи давно стали фаворитами — их аромат сохраняется на весь день, окутывая и обеспечивая хорошее настроение. Среди лидеров специалисты называют цветочный парфюм Estée Lauder Private Collection Tuberose Gardenia — в его композиции присутствуют ноты гардении, туберозы, жасмина и апельсина. Стойкость этого парфюма превышает 9 часов.

На втором месте — Yves Saint Laurent Cinema. Его букет включает в себя клементин, ваниль, бензоин, мускус и амбру. Если нанести его на одежду и волосы — аромат будет чувствоваться даже спустя сутки.