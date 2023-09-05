Зачем бросать в сковородку с мясом хлеб — решится наболевшая проблема

Жареное мясо – блюдо, которое любят все. Но многие опасаются увлекаться жареным мясом, заботясь о пользе для здоровья и о сохранности фигуры. Чтобы сделать свой ужин более вкусным и менее жирным, можно прибегнуть к способу, который известен немногим. Во время жарки нужно просто бросить на сковородку кусочек черного хлеба. Лучше всего использовать корку.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Хлеб отлично впитает в себя излишний жир, попутно придав мясу более изысканный и тонкий вкус. Теперь такой ужин не представляет угрозы ни для фигуры, ни для здоровья.
По материалам издания vnimanie.prо и «Белновости»