Секретная комбинация кнопок: нажмите их – и лифт домчит вас без остановки, игнорируя другие вызовы

Очень неприятно бывает, когда во время движения вверх или вниз лифт останавливается чуть ли не на каждом этаже, чтобы подобрать всех желающих. Особенно сильно это раздражает, когда торопишься на работу или, наоборот, после длинного рабочего дня хочется поскорее покинуть офисное здание и отправиться домой.

На этот случай есть мало кому известный секрет. Чтобы двигаться на лифте в гордом одиночестве и без остановок, достаточно, войдя в него, нажать кнопку закрытия дверей и одновременно с ней – кнопку этажа, который вам нужен. Не отпускайте эти кнопки, пока не окажетесь на месте. Если все сделаете правильно – кабина, игнорируя другие вызовы, быстро довезет вас на нужный этаж.

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По материалам издания vnimanie.prо и Дзен-канала «Блог лифтера».