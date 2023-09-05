Топ-5 способов не замерзнуть в квартире, если отопление еще не включили

Межсезонье – не лучший период для тех, кто мерзнет при малейшем понижении температуры: воздух в сентябре и октябре становится заметно прохладнее, а отопление пока еще не включают. Чтобы согреться в квартире, необязательно включать кондиционер или обогреватель. Есть и другие способы сделать свою жизнь гораздо комфортнее.

Первый – «переселитесь» на это время на кухню вместе с ноутбуком, если работаете удаленно. И плотнее закрывайте дверь: так кухня лучше сохранит тепло. Второй – делайте зарядку каждое утро: это поможет не только взбодриться, но и согреться. Третий – пеките пироги с ванилью, корицей и мускатным орехом.

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Четвертый – если на улице солнце, откройте все шторы и впустите его в дом – почувствуете, как стало теплее. Пятый – перед сном примите горячий душ. Эти и другие советы, приведенные изданием Аrgumenti.ru со ссылкой на osnmedia.ru, помогут вам согреться и почувствовать себя гораздо уютнее в период межсезонья.