«Супер топчик»: эти три юбки идеально подойдут на осень и сделают стильной — все модницы уже скупают в магазинах

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«Первое — длина мини! Такие модели как в складку "теннисистка", а также юбка баллон-мини. такую модель показал в своем показе Jacquemus и теперь она супер популярна.

Вторая — длина миди. Это юбки А-силуэта из костюмной ткани со складками. Благодаря показу Miu Miu такие юбки стали супер популярны актуальны. А если эти юбки еще с двумя ремнями, то супер топчик получается.

Третье — длина макси. Это юбки силуэта «рыбка», а также атласные или юбка из трикотажа. Туда же мы относим юбки макси из денима. Можно туда отнести и вязаные юбки», – поделилась эксперт.