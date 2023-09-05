«Супер топчик»: эти три юбки идеально подойдут на осень и сделают стильной — все модницы уже скупают в магазинах

Наступила осень, но погода еще позволяет выглядеть женственно. Самые женственные девушки предпочитают носить юбки в это время года. Для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, какие фасоны юбок в тренде. Она призналась, что тут подойдет разная длина, но важно обращать внимание на крой и материал.
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«Первое — длина мини! Такие модели как в складку "теннисистка", а также юбка баллон-мини. такую модель показал в своем показе Jacquemus и теперь она супер популярна.
Вторая — длина миди. Это юбки А-силуэта из костюмной ткани со складками. Благодаря показу Miu Miu такие юбки стали супер популярны актуальны. А если эти юбки еще с двумя ремнями, то супер топчик получается.
Третье — длина макси. Это юбки силуэта «рыбка», а также атласные или юбка из трикотажа. Туда же мы относим юбки макси из денима. Можно туда отнести и вязаные юбки», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro