Чем подкормить фиалку, чтобы она пышнее цвела

Матерый агроном Михаил Воробьев рассказал Teleprogramma.pro, что сенполию и узамбарские фиалки подкармливают половинным удобрением для комнатных цветов.

«Для фиалки нужно полколпачка удобрения на литр воды. Также надо следить, чтобы розетка в горшке была одна, потому что фиалка время от времени формирует дочерние розетки и получается пышный цветок, много листьев, но все уходит именно в листья. Поэтому лишнее обрезайте», - заявил он.

Воробьев также добавил, что фиалки — это растения короткого дня, то есть для них освещение желательно, чтобы было 12 часов, потому что они родом из Африки.

«Поэтому наибольший пик цветения у них 21 марта и 21 сентября», - отметил он.

Наш эксперт добавил, что хорошей подкормкой является монофосфад калия, это дорогое достаточно удобрение. Калий — это элемент, который стимулирует развитие качественных преобразований, то есть превращения обычных почек в цветочные

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