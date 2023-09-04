Топ-3 самых стойких мужских духов: аромат держится на одежде до самой стирки

Мужские духи не всегда отличаются стойкостью, однако есть ароматы, которые останутся на одежде надолго – до тех пор, пока рубашка не отправится в стирку. Особенно стойкими названы нишевые духи Tiziana Terenzi Kirke – они гарантированно останутся с вами больше, чем на сутки. Этот аромат нравится многим – в нем гармонично сочетаются личи, груша, черная смородина, пион, лилия, сандал, кедр, пачули, мускус и амбра.

На втором месте - Lacoste L.12.12. White, соединивший в себе ветивер, розмарин, иланг-иланг, кардамон и свежие травы. Он идеален для теплой, но не жаркой погоды.

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Третье место досталось фужерной композиции Calvin Klein Eternity For Men Cologne – в ней чувствуются ноты бурбонской герани, древесины, мохового желудя, зеленого кардамона и имбиря. Этот аромат одинаково хорош как для дневного времени, так и для вечера: он отличается свежестью и имеет обволакивающий шлейф, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на специалистов «МаркиКачества».