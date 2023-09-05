Как восстановить почву после картофеля: спасли эти растения

После уборки урожая почву надо восстанавливать. И опытные агрономы считают, что на этом месте лучше всего сажать другие растения - так будет проще и лучше.
Агроном и ботаник Михаил Воробьев считает, что хорошим дезинфектором является горчица, которая своими корневыми выделениями еще и отпугивает многих насекомых.
«Это фацелия, но если ее немножко пораньше высеять, то она, в принципе, зацвела бы, и это хороший медонос ко всему прочему. Плюс фацелии состоит и в том, что она относится к семейству бурачниковых и не имеет родственников ни среди овощей, ни среди фруктов и ягодных культур. Поэтому ни с чем она не пересекается, нет никаких общих вредителей или болезней — поэтому она вот как раз такой идеальный сидерат», - заявил он Teleprogramma.pro.
А для повышения почвенного плодородия, добавил наш эксперт, естественно высаживать бобовые. К примеру, однолетний белый люпин.
«После картофеля земля просто голой быть не должна: либо там что-то должно сидеть и расти, либо она должна быть законсервирована. Как вариант, на то место, где рос картофель, нужно насыпать листья толстым слоем, тут же будут приползать дождевые черви и разрыхлять ее», - отметил Воробьев.