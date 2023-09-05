Как восстановить почву после картофеля: спасли эти растения

После уборки урожая почву надо восстанавливать. И опытные агрономы считают, что на этом месте лучше всего сажать другие растения - так будет проще и лучше.

Агроном и ботаник Михаил Воробьев считает, что хорошим дезинфектором является горчица, которая своими корневыми выделениями еще и отпугивает многих насекомых.