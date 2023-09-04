Закопайте в огороде пивные бутылки: эта хитрость спасет от надоевшей проблемы

Осенью наступает пора бороться с дачными вредителями. Если вам досаждает медведка – сейчас самое подходящее время избавиться от нее. Возьмите обыкновенную пластиковую бутылку с остатками пива на дне.

Найдите место, где живут медведки. Сделайте там ямку, полейте ее водой и спрячьте в ямке бутылку – так, чтобы ее горлышко не было видно. У вас получится ловушка. Чтобы вредители ее не заметили, прикройте закопанную пивную бутылку картоном или шифером.

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После этого ловушка начнет «работать» без вашего участия. Все, что вам останется делать, - раз в неделю доставать бутылку и уничтожать пойманных в нее медведок. По материалам изданий vnimanie.prо и ogorod.ru.