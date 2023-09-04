Зачем водить магнитом по банковской карте: это выручит в трудной ситуации – краснеть больше не придется

Порой терминал наотрез отказывается выдавать деньги, хотя они точно есть на вашей банковской карте. Особенно это бывает неприятно, когда позади вас уже успевает накопиться длинная очередь. Люди раздражаются, вы чувствуете себя неловко… Между тем, есть простой способ избавиться от подобных ситуаций.

Вероятнее всего, причина неприятности в том, что у вас размагнитилась карта: такое бывает, если держать ее вместе с телефоном или монетами. В таком случае, вернувшись домой, проделайте с часто «виснущей» картой нехитрые манипуляции. Возьмите один из магнитиков, которыми украшен ваш холодильник, и пару раз проведите им по карте. Все, проблема решена!

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Если переживаете, что неловкость в магазине может повториться, возьмите за привычку постоянно носить с собой маленький магнитик: он выручит вас за секунду в любой момент, и вам больше не придется краснеть перед продавцом и очередью. По материалам издания vnimanie.prо.