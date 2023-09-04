Клещи не посмеют приблизиться: сделайте копеечный раствор – спасете себя и близких

В парке и на даче, в лесу и в огороде, - везде нас могут подстерегать клещи. Сентябрь для них – еще вполне активное время. А значит, нужно позаботиться о безопасности – своей и своих близких. Прежде чем отправляться на природу, проделайте нехитрые действия.

Известно, что клещи совершенно не переносят эфирные масла – на них негативно действуют запахи некоторых растений. Чемпионы среди таких растений – герань и лаванда. Необходимо взять стакан чистой воды и влить в него 2 столовые ложки эфирного масла этих цветов. Потом добавьте в состав немного спирта. У вас получатся самодельные «духи»: их запах приятен для людей, но отвратителен для кровососущих насекомых.

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Останется только перелить жидкость в подходящую емкость и нанести немного «духов» на тело. После этого ни один клещ не посмеет к вам даже приблизиться, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на katun24.ru.