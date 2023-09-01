Лучший вариант на осень: за этими юбками уже охотятся все модницы — главный хит 2023 года

Абабкова сразу пояснила, что речь идет про деним. Можно смело покупать на осень джинсовую юбку макси, которая сейчас тренд. А также можно обратить внимание на любую юбку макси прямого кроя. Также всегда актуальна в это время экокожа.

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По словам эксперта, длина юбки из такой ткани может быть любой. Девушки могут носить короткую юбку, если хотят козырнуть ногами. Хороши будут также юбки длины до колена и очень длинные. Фасон надо подбирать по типу фигуры.