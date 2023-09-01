Подойдет всем: назван топовый педикюр на осень, который покоряет красотой и элегантностью

В первую очередь важно выбрать цвет. По словам эксперта, беспроигрышным вариантом будет неустаревающая классика — красно-бордовый оттенок. В него многие просто влюбляются.

А если хочется больше естественности, то тут снова актуальны все оттенки нюда. Они смотрятся аккуратно и не бросаются в глаза. А вот самыми яркими трендами этой осени стали: блестки, жидкие стразы и светоотражающие лаки.

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Элегантные варианты тоже в топе — тонкий френч, стемпинг и топы с эффектами: блестки, крапинки, хлопья, кусочки потали.

Еще мастер отметила, что гель-лаковое покрытие достаточно толстое, поэтому его реже делают в холода, чтобы в обуви не травмировать ногти. В связи с этим стали популярны пленки для педикюра.