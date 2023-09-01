Подойдет всем: назван топовый педикюр на осень, который покоряет красотой и элегантностью

Многие девушки стараются следить за внешностью. Важно, чтобы не только волосы и руки были ухоженными, но и ноги. Кто-то делает педикюр только летом, так как нужно носить открытую обувь. Однако и в холодное время года стоит делать ногти красивыми.
Нейл-мастер Александра Сахапова посоветовала идеи топового педикюра на осень-2023, которые покоряют красотой и элегантностью.
В первую очередь важно выбрать цвет. По словам эксперта, беспроигрышным вариантом будет неустаревающая классика — красно-бордовый оттенок. В него многие просто влюбляются.
А если хочется больше естественности, то тут снова актуальны все оттенки нюда. Они смотрятся аккуратно и не бросаются в глаза. А вот самыми яркими трендами этой осени стали: блестки, жидкие стразы и светоотражающие лаки.
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Элегантные варианты тоже в топе — тонкий френч, стемпинг и топы с эффектами: блестки, крапинки, хлопья, кусочки потали.
Еще мастер отметила, что гель-лаковое покрытие достаточно толстое, поэтому его реже делают в холода, чтобы в обуви не травмировать ногти. В связи с этим стали популярны пленки для педикюра.
«Они пластичные, носятся по срокам, как и гель-лак, а выбор дизайнов безграничен! Разнообразные принты и цвета на любой вкус точно будут в ходу этой осенью!» — заявила Сахапова, пишет портал «А теперь внимание!».