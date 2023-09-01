Раскрыт секрет: вот для чего нужны цветные щетинки на зубной щетке — вы и подумать не могли

Мы давно привыкли к тому, что зубные щетки украшены разноцветными щетинками. И даже не задумываемся о том, для чего производители это делают. А ведь цветные щетинки — вовсе не простое украшение, как может показаться.

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На самом деле, это важный индикатор пригодности аксессуара. Большинство людей используют зубную щетку до тех пор, пока она не «разлохматится», и только потом покупают новую. Но по рекомендациям специалистов, выбрасывать старую зубную щетку пора намного раньше — как только цветные щетинки на ней явно потускнели. Именно такую функциональную нагрузку они несут, выступая достоверным индикатором, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на портал Novate.