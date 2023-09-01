Не вздумайте выбрасывать старую помаду: за минуту сделаете из нее незаменимую вещь

У каждой женщины может оказаться несколько тюбиков губной помады с остатками, которыми она уже не пользуется. Конечно, их можно выбросить, — а можно использовать в хозяйстве. Старая помада может легко превратиться в удобный органайзер для иголок и булавок. Сначала нужно заморозить помаду — после этого она легко уберется из тюбика, не оставив следов.

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Затем хорошенько вымойте емкость и поместите в нее кусочек поролона или губки. Все готово – можете втыкать в ваш новый органайзер иголки. Теперь они не потеряются и не будут мешать – ведь их так легко закрыть колпачком, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на дзен-канал Technotion. Да и места такая игольница займет минимум, ее можно будет хранить где угодно.