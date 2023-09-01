Странный способ избавиться от плодовых мошек: возьмите лист бумаги

В конце лета в квартире часто заводятся плодовые мошки, от которых бывает трудно избавиться. Между тем, справиться с непрошеными «гостями» можно очень простым способом, о котором мало кто знает. Возьмите стеклянную банку, налейте в нее немного уксуса и погрузите в него кусочек любого спелого плода.

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Теперь возьмите лист бумаги, сверните его воронкой и опустите в банку узким концом. Этого будет достаточно – мухи, почуяв привлекательный для них запах, слетятся на него и окажутся в ловушке – выбраться из банки они уже не смогут. По материалам изданий vnimanie.prо и «Новый очаг».