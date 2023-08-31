Затмите всех остальных родителей: эксперт рассказала, как лучше одеться мамам и папам на первое сентября

По словам эксперта, мамы и отцы должны учитывать погодные условия, а также комфорт и соответствие событию при выборе наряда для мероприятия с детьми. Болилая посоветовала отдать предпочтение натуральным тканям для жаркой погоды и теплым материалам для прохладной. Лучше всего, когда одежда не сковывает движения.

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