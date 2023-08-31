Затмите всех остальных родителей: эксперт рассказала, как лучше одеться мамам и папам на первое сентября

Осень всегда начинается с важного события — нового учебного года. К 1 сентября готовятся дети и их родители. Многим мамам сложно подобрать себе наряд для школьной линейки. Папы тоже переживают и долго мучаются с выбором. Стилист-имиджмейкер Ксения Болилая рассказала, как родителям стоит подойти к выбору одежды на 1 сентября с учетом нескольких факторов.
По словам эксперта, мамы и отцы должны учитывать погодные условия, а также комфорт и соответствие событию при выборе наряда для мероприятия с детьми. Болилая посоветовала отдать предпочтение натуральным тканям для жаркой погоды и теплым материалам для прохладной. Лучше всего, когда одежда не сковывает движения.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Одежда должна соответствовать формальности дня, но также отражать радость и гордость за детей. Можно добавить яркие аксессуары или украшения», – поделилась эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».