Капните пару капель прямо на ватный диск: следы от клея сразу сойдут — раскрыто чудо-средство

Зачастую возникает проблема у тех, кто делает покупки и убирает этикетки с баночек, а также остатки клеи после скотча. Убрать такие следы порой бывает сложно. Однако хозяюшки придумали, кто убрать следы клеи, которые начинают собирать на себе грязь, пыль, волоски. Это средство позволит без усилий очистить любую поверхнуть.
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Речь идет про любое детское масло. Оно отлично подойдет для решения этой проблемы.
По словам экспертов, достаточно нанести несколько капель на ватный диск и протереть поверхность, загрязненную следами от клея. Неприятность мгновенно исчезнет прямо на ваших глазах, сообщает ADME.