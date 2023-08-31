Капните пару капель прямо на ватный диск: следы от клея сразу сойдут — раскрыто чудо-средство

Зачастую возникает проблема у тех, кто делает покупки и убирает этикетки с баночек, а также остатки клеи после скотча. Убрать такие следы порой бывает сложно. Однако хозяюшки придумали, кто убрать следы клеи, которые начинают собирать на себе грязь, пыль, волоски. Это средство позволит без усилий очистить любую поверхнуть.