Почему на самом деле в яблоках появляются червяки - как избавиться

Опытный агроном Михаил Воробьев заявил Teleprogramma.pro, что червяков из яблок вывести невозможно в конце августа и начале сентября. Это уже естественный процесс.

«Яблоневая плодожорка откладывает яйца, из них вылупляются личинки и путешествуют по растению. А потом вместе с яблоками падают на землю, зарываются, там и зимуют», - отметил он.

Воробьев подчеркнул, что червяков уничтожить можно, но не позже июля. Для этого надо обрабатывать почву возле яблони инсектицидами. Это специальное средство для уничтожения вредных насекомых.

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