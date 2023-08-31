Что приготовить на завтрак школьнику: три варианта от эксперта

Родители школьников совсем скоро начнут ломать себе головы над вопросом: что приготовить своим чадам на завтрак? Нутрициолог Жанна Коробейникова объяснила, какие продукты станут самым удачным выбором. По ее словам, чтобы обеспечить ребенку хорошее начало дня, на завтрак лучше всего подойдут каши, а также яйца.

Отличный вариант — сырники, которые можно приготовить заранее, а утром просто разогреть. При этом нутрициолог предостерегла от распространенной ошибки — готовить на завтрак «быстрые» каши: в них нет никакой пользы. Гораздо полезнее с вечера залить овсяные хлопья молоком или кефиром.