Зачем нагревать на сковородке соду: так делают только самые «продвинутые» хозяйки, избавляя себя от множества проблем

После того, как на сковородке жарили мясо или другую еду, остается довольно много отработанного масла. Куда его девать? Обычно хозяйки выливают пережаренное масло в раковину или унитаз, а потом моют сковородку специальными средствами. Между тем, это неправильное решение: жир забивает канализацию, наносит вред сливным трубам.

Есть гораздо более эффективный и безопасный способ. После окончания готовки позвольте маслу немного остыть, а потом насыпьте в сковородку пару ложек пищевой соды. Спустя пять минут сода, взаимодействуя с жиром, образует пастообразную субстанцию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Вам останется только аккуратно собрать ее салфеткой и утилизировать в унитаз или раковину: теперь остатки масла не нанесут трубам никакого вреда, потому что сода нейтрализует жир, и он не осядет на трубах. Да и отмыть сковородку после этой процедуры будет намного проще, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на портал «Белновости».