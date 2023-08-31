Почему вы всю жизнь использовали косметические маски неправильно: вот как надо — пользы будет в сто раз больше

В последние годы стали очень популярными тканевые маски — они очень удобны в использовании и эффективны: сразу придают коже свежесть и подтянутость. Между тем далеко не все знают маленький секрет, делающий такие маски еще более полезными. Большинство просто следует напечатанной на упаковке инструкции: разворачивают маску и накладывают ее на лицо.

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А вот корейские девушки поступают несколько иначе. Прежде чем положить пропитанную целебным составом маску на лицо, они делают в ней маленькие надрезы — на переносице, а также над верхней губой и на подбородке. Это позволяет маске лучше прилегать к лицу, не дает ей топорщиться. А значит, все питательные вещества проникают в кожу без остатка, ничего не пропадает даром.

Только не забудьте, уложив маску, осторожно прогладить ее пальцами, чтобы она плотнее легла на кожу. Именно так поступают кореянки, стремясь выжать из бьюти-средства все 100% пользы.

По материалам изданий vnimanie.prо и Voice