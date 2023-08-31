Чудесный напиток, избавляющий от вечернего обжорства: нужно всего три компонента

Многие знают, как тяжело ограничивать себя в еде по вечерам: долгий напряженный день остался позади, и так хочется расслабиться с чашкой чая, а заодно — с бутербродом или пирожным. Чтобы рука не тянулась к калорийным лакомствам, можно использовать чудесный напиток — его называют «оберегом от ночного обжорства».

Налейте в кастрюльку 1 литр воды, добавьте 1 чайную ложку корицы, 3 лавровых листа, 1 чайную ложку тмина и немного свежего имбиря — по вкусу. Доведите смесь до кипения, проварите на медленном огне 2–3 минуты, потом немного остудите. Теперь можно наливать полученный напиток в чашку и пить — лучше маленькими глотками.

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Корица и имбирь ускоряют обменные процессы в организме, кроме того, такой напиток снижает чувство голода, а наутро вы не обнаружите на своем лице отеков. Зато обнаружите прилив сил и энергии — и сможете с аппетитом позавтракать и приниматься за дела.

По материалам изданий vnimanie.prо и Voice