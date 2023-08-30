Если сковородка почернела, то используйте эти два копеечных средства: сразу заблестит как новая

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Опытные хозяйки всегда так моют посуду от нагара.

На кухне часто скапливается посуда, которую не так просто отмыть. На сковородке со временем образуется черный нагар. Опытные хозяйки знают массу способов, как привести в порядок старые сковородки. Зачастую они отказываются от дорогой химии, так как и копеечные средства могут легко справится с такой грязью и вернуть чистоту посуде. 

Так опытные домохозяйки отмечают, что для алюминиевой посуды отлично подойдет смесь на основе уксуса и хозяйственного мыла.  Нужно также взять глубокую миску. 

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Туда необходимо налить полтора литра воды и стакан пищевого уксуса. А вот кусок мыла нужно натереть натерке, чтобы получилась стружка. 

В кастрюлю помещают сковороду, ставят на огонь и варят на протяжении 30 минут. После этого останется только помыть посуду губкой с обычным средством и водой, пишут «БелНовости».

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