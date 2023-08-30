Если сковородка почернела, то используйте эти два копеечных средства: сразу заблестит как новая

На кухне часто скапливается посуда, которую не так просто отмыть. На сковородке со временем образуется черный нагар. Опытные хозяйки знают массу способов, как привести в порядок старые сковородки. Зачастую они отказываются от дорогой химии, так как и копеечные средства могут легко справится с такой грязью и вернуть чистоту посуде.
Так опытные домохозяйки отмечают, что для алюминиевой посуды отлично подойдет смесь на основе уксуса и хозяйственного мыла. Нужно также взять глубокую миску.
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Туда необходимо налить полтора литра воды и стакан пищевого уксуса. А вот кусок мыла нужно натереть натерке, чтобы получилась стружка.
В кастрюлю помещают сковороду, ставят на огонь и варят на протяжении 30 минут. После этого останется только помыть посуду губкой с обычным средством и водой, пишут «БелНовости».