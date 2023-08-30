Выйдет из моды за считанные недели: не покупайте на осень эти тренды-однодневки — пустая трата денег

Приближается смена сезонов. Осень для многих становится временем покупок новой одежды. Однако стилисты предупреждают, что некоторые тренды осени 2023 года долго не проживут, поэтому покупать их не стоит. Лучше потратить деньги на наряды, которые станут базовыми.
Отмечается, что стеганая верхняя одежда многим нравится и в прошлые сезоны появлялась регулярно на подиумах. Но «жить» этому тренду осталось недолго. Стилисты предупредили, что такая покупка не будет радовать долго.
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Капор пришел на замену балаклаве. Такой головной убор понравился смелым модницам, которые любят быть в центре внимания. Смесь шапки и шарфа создают комфорт и уют в холодную погоду, но укладку точно не сохранит.
Обилие драпировки, оборок, воланов и рюш выглядит эффектно только на моделях. Такие детали добавляют лишний объем, а также не красят женщин, сообщает WDay.ru.