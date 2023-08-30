Выйдет из моды за считанные недели: не покупайте на осень эти тренды-однодневки — пустая трата денег

Отмечается, что стеганая верхняя одежда многим нравится и в прошлые сезоны появлялась регулярно на подиумах. Но «жить» этому тренду осталось недолго. Стилисты предупредили, что такая покупка не будет радовать долго.

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Капор пришел на замену балаклаве. Такой головной убор понравился смелым модницам, которые любят быть в центре внимания. Смесь шапки и шарфа создают комфорт и уют в холодную погоду, но укладку точно не сохранит.

Обилие драпировки, оборок, воланов и рюш выглядит эффектно только на моделях. Такие детали добавляют лишний объем, а также не красят женщин, сообщает WDay.ru.