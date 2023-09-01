Целая технология! Как самым гуманным способом прогнать кротов с дачного участка

Опытный агроном Михаил Воробьев заявил, что кроты не переносят шум. Рядом с его дачей соседи строили дом, и это отпугнуло грызунов.

«Но некоторые люди делают так: вынимают слой земли, глубиной 10-15 сантиметров, кладут противокротовую сетку и завозят новую почву, застилают газон.

В итоге диаметр ячеек такой, что крот просто не пролезает в это место, поэтому он будет лазить везде, но не на вашем газоне», - заявил он Teleprogramma.pro.