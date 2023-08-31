Как победить пероноспороз у огурцов: спасаем урожай, иначе - все

У огурцов листья могут пожелтеть и поникнуть. Агроном Михаил Воробьев считает, что так бывает, если погода жаркая, и растениям не хватает влаги.

«А если листья именно сохнут, то это говорит о болезни. Одна из популярных - пероноспороз – аналог фитофтороза, только на огурцах. Если растения не обрабатывать препаратами, то они могут заболеть в августе.

И если с помидорами еще можно применить химические препараты, допустим, в начале их цветения, то у огурцов все сложнее… Потому что они начинают сразу же формировать плоды, завязи, и урожай отравится», - добавил агроном.

Иными словами, пероноспороз у огурцов вылечить нельзя - можно только отстрочить гибель растения с помощью специальных препаратов.

«Например, опрыскали лекарством и продлили огурцам жизнь еще на неделю, на полторы. За это время можно снять последний урожай и убрать растение», - отметил Воробьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».