Как правильно хранить яблоки: не сгниет ни одно — эти способы почти никто не знает

Урожай яблок хочется сохранить на всю зиму. Но, к сожалению, очень часто яблоки после долгого хранения теряют свежесть и упругость, становятся мягкими и вялыми, а порой и вовсе загнивают. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать основные правила хранения.

Проще всего распределить яблоки по плотных полиэтиленовым пакетам. В каждый из них нужно положить не более 1,5–2 кг фруктов, а потом оставить их открытыми на свежем воздухе. Далее пакеты нужно сжать руками, выпустить из них воздух и перевязать капроновыми нитками. После этого упаковки с яблоками можно разместить в подвале. Главное — разложить их так, чтобы они не касались друг друга.

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Еще один хороший способ — сложить яблоки в деревянные ящики с узкими щелями, в два слоя, обязательно — плодоножкой вниз. После этого фрукты нужно присыпать опилками или соломой, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Kp.ru.