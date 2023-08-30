Если резать хлеб правильно — не будет ни одной крошки: секретный способ хитрых хозяек

При нарезании хлеба, особенно свежего, образуется множество крошек. Из-за этого и сами кусочки хлеба выглядят неровными и некрасивыми, и стол засыпан крошками и выглядит неопрятно. Однако можно избежать всех этих неудобств, если воспользоваться хитростью, придуманной опытными хозяйками.

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Прежде чем начинать резать хлеб, окуните нож в холодную воду. Вы удивитесь, но ни одной крошки в результате не будет! Так же можно поступать, разрезая свежую выпечку — домашние или магазинные булочки, кексы и прочую сдобу, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на портал novate.ru.