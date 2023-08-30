Топ-3 духов с ароматами свежести и чистоты: их выбирают роскошные женщины

Ароматы чистоты и свежести — самые популярные среди женщин, ценящих роскошь и комфорт. Выбирая подобный парфюм, стоит руководствоваться списком лидеров в этой области. Фаворитом среди свежих ароматов назван Un Jardin Sur la Lagune от Hermès — в нем собраны нотки соленого морского бриза и запаха сада после дождя. В качестве главных нот использованы лилия, магнолия и древесина.

Очень нежным и тонким считается также аромат Amazing Grace от Philosophy — к цитрусовым нотам апельсина и грейпфрута в нем добавились аккорды белых цветов.

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Интересным и необычным выбором стал парфюм Molecule 02 от Escentric Molecules. Эти духи содержат единственную ноту — амброксан, их обожают те, кому близок минимализм.

По материалам изданий vnimanie.prо и novochag.ru